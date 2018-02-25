Зимние Олимпийские игры выиграла сборная Норвегии, которая также победила и по общему количеству наград

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Сборная Германии также завоевала 14 золотых медалей, однако уступила Норвегии по числу серебра — у немцев оказалось только 10 серебряных наград. Третье место немецкие спортсмены занимали на Олимпиаде семь раз. По общему числу наград немцы также оказались на втором месте (31).Обе команды повторили рекорд по количеству золотых медалей — ранее сборная Канады выиграла 14 наград на Олимпиаде в Ванкувере. Немцы могли установить новый рекорд, однако не смогли выиграть золото в хоккее — в финале немецкая команда проиграла в овертайме сборной России со счетом 3:4.Российская сборная финишировала в общем зачете на 13-м месте. Команда завоевала в общей сложности 17 медалей, из них два золота, шесть серебряных и девять бронзовых наград. Наиболее успешно выступили российские лыжники, которые в Пхёнчхане выиграли восемь медалей. Половина из них принадлежит Александру Большунову, который стал первым лыжником в истории СССР и России, которому удалось выиграть четыре медали на одной Олимпиаде.Самой титулованной спортсменкой этих Игр стала норвежка Марит Бьорген. Лыжница завоевала пять медалей — два золота, две бронзы и серебро. Она стала и самой титулованной спортсменкой в истории Олимпийских игр — ранее никому не удавалось выигрывать 15 медалей. До Игр в Пхёнчхане лучшим спортсменом в истории был Оле-Эйнар Бьорндален, который выиграл 13 медалей. Бьорген станет знаменосцем сборной Норвегии на церемонии закрытия Олимпиады.По четыре медали выиграли, кроме Большунова, шведские лыжницы Шарлотте Калла и Стина Нилссон.Фото: Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com