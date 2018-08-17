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"Зенит" совершил лучший камбэк в истории еврокубков

17 августа 2018 17:45
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Проиграв в первом матче квалификации турнира 0:4, петербуржцы дома в дополнительное время при пустых трибунах и в меньшинстве выиграли 8:1.
Проиграв в первом матче квалификации турнира 0:4, петербуржцы дома в дополнительное время при пустых трибунах и в меньшинстве выиграли 8:1, передает life.ru.

Перед ответным матчем Сергей Семак, как показалось, самонадеянно заявил, что шансы у "Зенита" есть. Над петербуржцами смеялись, издевались, сравнивали зарплаты в Белоруссии и России. Президент соседней страны Александр Лукашенко заявил, что питерцы приехали в Минск со своей "распальцовкой".

Если до отчётного матча Семак был не более чем подающим надежды, теперь он уже вписал себя в историю. Впервые в российском футболе отыграв со своей командой дефицит в четыре гола.

8:1 в дополнительное время, да ещё и в меньшинстве, да ещё при пустых трибунах — это даже круче, чем "Барселона" — ПСЖ.

Минчане сразу встали у своих ворот и стали защищать 4:0. Но казалось, "Зенит" был не способен задавить даже такое "Динамо".

Гуманитарная помощь пришла от самих белорусов. На 22-й минуте Паредес исполнил навес со штрафного, и вратарь Горбунов чудом пропустил мяч за спину.

Но с игры у зенитовцев всё так же ничего не получалось. На 66-й минуте очередной идеальный штрафной удаётся уже у Нобоа. 2:0 — но времени остаётся очень мало. И тут же психует из-за неназначенного пенальти Паредес — и удаляется.

Но снова Петербург спасает Дзюба — лучший футболист России на данный момент. Артём за три минуты оформляет дубль — и переводит игру в дополнительное время.

В нём маленькое чудо творит уже Минск — и на 99-й минуте после гола Яхайа бежит в полном составе праздновать.

Но ненадолго. Теперь "Зенит" забивает уже четыре, и за 12 минут. Сначала Дриусси удачно играет на добивании. А на 115-й и 122-й минутах сюрреалистический матч увенчивают два пенальти — и Дзюба и Мак выводят "Зенит" дальше.

Этот камбэк — великий даже по меркам мирового футбола. Его будут крутить в подборках УЕФА лет через 20. А критикам Семака, в том числе и нам, журналистам, стоит замолчать. Может быть, после этого "Зенит" поймёт, что русский тренер — это всё же лучшее решение для "Газпрома"?

Лига Европы. Третий отборочный раунд.

"Зенит" — "Динамо" (Минск) — 8:1 доп. время (1:0, 3:0).

Голы: Паредес, 22 (1:0). Нобоа, 66 (2:0). Дзюба, 75 (3:0), 78 (4:0). Яхайа, 99 (4:1). Дриусси, 108 (5:1). Дзюба, 115 (6:1, с пенальти). Мак, 120+1 (7:1, с пенальти), 120+3 (8:1).

Удаления: Паредес, 72 ("Зенит"), Швецов, 120+1 ("Динамо"). 



Фото: fc-zenit.ru
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