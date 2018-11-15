Завтра в «МТЛ Арене» состоится всероссийский день самбо
15 ноября 2018 16:52
108
Мероприятие проводится каждый год в различных регионах РФ с целью популяризации этого вида спорта.
Открытие в 11:00, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
9 ноября 2018 11:00
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
321
27 октября 2018 13:01
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
562
26 октября 2018 22:43
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. ЧМ-2018
440
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7622
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8162
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7907
Спорт в регионе
15 ноября 2018 16:52
Открытие в 11:00. Спорт в регионе
107
15 ноября 2018 12:48
Главный тренер рассказал о своем отношении к перерывам на матчи сборных и ближайших планах по работе с молодежным составом "Крыльев Советов". Спорт в регионе
150
15 ноября 2018 09:01
Приглашаются все желающие! Спорт в регионе
179
14 ноября 2018 23:07
Также были оштрафованы "Зенит" и ЦСКА из-за скандирования болельщиками ненормативной лексики. Спорт в регионе
403
14 ноября 2018 16:47
Соревнования являлись отборочными к первенству России по боксу. Спорт в регионе
297
14 ноября 2018 16:36
Участвуют более 70 спортсменок из разных регионов страны. Спорт в регионе
260
14 ноября 2018 10:58
Состязания прошли в Санкт-Петербурге. Спорт в регионе
195
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
290
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
291
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
782
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
851
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
825
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
856
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
711
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
727
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1137
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1498
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1556
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2688
Мероприятия