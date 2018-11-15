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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Завтра в «МТЛ Арене» состоится всероссийский день самбо

15 ноября 2018 16:52
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Открытие в 11:00.
Завтра в МТЛ "Арена" (Самара, ул. Советской Армии, 253а) состоится всероссийский день самбо.

Мероприятие проводится каждый год в различных регионах РФ с целью популяризации этого вида спорта.

Открытие в 11:00, передает пресс-служба минспорта СО. 


Фото:    пресс-служба минспорта СО
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