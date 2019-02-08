Завтра самарцев ждут на спортивном празднике "Лыжня России"
8 февраля 2019 20:43
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Кто желает стартовать - заявка завтра на базе "Чайка" с 8:30 до 10:00 (паспорт или свидетельство о рождении, мед.полис, справка врача о допуске).
Для всех - концертная программа, детские площадки, конкурсы!
Уже более 7000 заявок подано на завтрашний старт в "Лыжне России" в Самаре (без учета других городов нашего региона)!
Всем заявившимся - стартовый номер и фирменная шапка. Программа мероприятия и правила участия здесь, передает пресс-служба минспорта СО.
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