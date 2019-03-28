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Завтра "Крылья Советов" на "Самара Арене" проведут домашний матч против тульского "Арсенала"

28 марта 2019 18:38
86
Наша команда в нынешнем году не проигрывает, надо продолжать серию.
Все на футбол!

Завтра "Крылья Советов" на "Самара Арене" проведут домашний матч против тульского "Арсенала".

Начало игры - 19.30.

Наша команда в нынешнем году не проигрывает, надо продолжать серию.

Поддержим "Крылья", передает пресс-служба минспорта СО. 
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