Завтра "Крылья Советов" на "Самара Арене" проведут домашний матч против тульского "Арсенала"
28 марта 2019 18:38
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Завтра "Крылья Советов" на "Самара Арене" проведут домашний матч против тульского "Арсенала".
Начало игры - 19.30.
Наша команда в нынешнем году не проигрывает, надо продолжать серию.
Поддержим "Крылья", передает пресс-служба минспорта СО.
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