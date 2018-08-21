Защитник московского "Локомотива" Виталий Денисов перейдет в "Крылья Советов" на правах аренды

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Денисов будет выступать за "Крылья Советов" до конца сезона.В чемпионате России-2018/19 футболист ни разу не выходил на поле."Крылья Советов" арендуют Виталия Денисова у "Локомотива" до конца сезона.Сегодня вечером футболист вылетает к нам, завтра он приступит к тренировкам", - сказал Шикунов.