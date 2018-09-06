Защитник английского клуба опоздал на тренировку на два месяца

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Клубу такое поведение игрока, разумеется, не понравилось. Ему отказались выплачивать заработную плату за время отсутствия. Также "Сандерленд" прорабатывает вариант досрочного расторжения контракта с Джилободжи.Впрочем, команда и без африканца успешно выступала на старте сезона. "Сандерленд" не проиграл ни одного матча из шести, одержав четыре победы. В турнирной таблице "чёрные коты" находятся на четвёртом месте, всего на два балла отставая от лидера.