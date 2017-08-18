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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Защитник Сергей Божин покидает "Крылья Советов"

18 августа 2017 10:19
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Защитник Сергей Божин покидает
Он выступал за основной и молодежный составы "Крыльев" с 2011 года.

Футбольный клуб "Крылья Советов" и защитник Сергей Божин договорились о досрочном расторжении контракта. Сергей Божин поблагодарил клуб и самарских болельщиков, сообщает сайт ФК.

Сергей Божин выступал за основной и молодежный составы "Крыльев" с 2011 года. Вместе с "Крыльями Советов" Божин вернулся в Премьер-лигу в сезоне 2014/2015. В основном составе Сергей провел 35 матчей и забил 1 гол.
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