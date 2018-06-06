Защитник «Крыльев Советов» и капитан команды Иван Таранов покидает «КС»

– Это футбол. Понимал, что когда-то произойдет момент прощания с "Крыльями" – командой, которой отдал 10 лет своей футбольной жизни. Самара стала для меня за это время родным городом и навсегда останется в моем сердце. Я хочу сказать большое спасибо за все клубу и самарским болельщикам. Благодарю абсолютно всех болельщиков "Крыльев". И тех, кто поддерживал, и тех, с кем были определенные недопонимания. В спортивном плане это даже подстегивало. Так что искренне говорю спасибо. Что касается будущего, то я пока не определился, решения буду принимать чуть позже. Желаю "Крыльям" удачи в Премьер-лиге!Футбольный клуб "Крылья Советов" благодарит Ивана Таранова за годы выступления за наш клуб, желает игроку успехов и удачи в дальнейшей карьере! В летнее межсезонье в Самаре планируется встреча болельщиков с Иваном Тарановым. О времени и месте будет сообщено дополнительно, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: ФК "КС"