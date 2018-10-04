Защитник Георгий Тигиев рассказал, почему из Москвы перебрался на берега Волги

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Защитник Георгий Тигиев из-за травмы год не играл в футбол. После этого обладающий правами на игрока московский «Спартак» отдал его в аренду в Самару. В течение недели Тигиев сыграл тайм за «молодежку» «КС», затем 120 минут в кубковом матче, а в понедельник дебютировал в «основе».- Я сразу понял, что в Самаре очень любят футбол и любят «Крылья». В сентябре была презентация новичков в Загородном парке. Меня поразило, что пришло так много людей. Было приятно отвечать на вопросы, раздавать карточки с автографами.- Выходил в Самаре на поле, когда играл за «Анжи». Помнится, не самая лучшая для нас тогда была игра – мы проиграли… А еще лет пять назад я прожил в Самаре две недели. Был здесь на просмотре в молодежном составе. Помню, было холодно, мы тренировались, бегали по Загородному парку. Но тогда я не подошел, оказался в дубле «Кубани». Потом играл в премьер-лиге за «Торпедо», «Анжи», «Спартак».- 17 сентября в матче премьер-лиги «Спартак» - «Тосно» получил травму крестообразных связок колена. И восстановился только к концу мая. Целый год прошел у меня без официальных игр. Летом мне сказали, что есть вариант уйти в аренду в «Крылья». От травмы полностью восстановился, готов на сто процентов.- Был знаком с Георгием Зотовым, Аланом Чочиевым, Павлом Яковлевым, Тарасом Бурлаком. Так что в коллектив влился легко.Георгий ТигиевФланговый защитник.23 года, рост 177 см, вес 76 кг. Родился во Владикавказе. Футболом начинал заниматься в городе Беслане (Северная Осетия). Играл в молодежных командах «Динамо» (Кострома), «Коломяги», «Кубань». В 2015 году дебютировал в премьер-лиге в составе «Торпедо». Провел два года в «Анжи», вызывался в молодежную сборную, фигурировал в расширенном составе сборной России. В 2017 году провел полгода в «Спартаке» в аренде и подписал с этим клубом 4-летний контракт. В «Крыльях Советов» выступает в сезоне-2018/2019 на правах аренды.Фото: ФК "КС"