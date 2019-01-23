Загитова выиграла короткую программу на чемпионате Европы

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Загитова набрала 75 баллов за прокат. На втором месте расположилась еще одна россиянка Софья Самодурова, в активе которой 72,88 балла. На третьем месте — швейцарка Алексия Паганини (65,64). Третья российская фигуристка Станислава Константинова заняла 11-е место после короткой программы (56,76).Женская произвольная программа состоится 25 января. Чемпионат Европы продлится до 27 января.Фото: соцсети