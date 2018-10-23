Жители Самарской области предлагают разместить Центр спортивных единоборств в «Волгаре»
23 октября 2018 12:12
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На электронно-коммуникационной платформе по взаимодействию граждан с органами власти «ВМЕСТЕ» завершилось голосование по вопросу места размещения Центра спортивных единоборств в Самаре.
Планируется, что новый современный спортивный комплекс не только будет предназначен для учебно-тренировочных занятий, но и сможет принимать соревнования национального и международного уровней по различным видам единоборств. По оценкам экспертов, на возведение объекта потребуется около двух лет.
При разработке проектно-планировочных решений будут учитываться предложения и пожелания самарских спортсменов. А вот на счет места расположения объекта в министерстве строительства Самарской области решили посоветоваться с жителями региона.
На портале «ВМЕСТЕ» было размещено голосование, приняв участие в котором, любой желающий мог выразить свое мнение по поводу различных вариантов размещения Центра единоборств в Самаре.
На сегодняшний день рассматривается четыре локации для нового специализированного спорткомплекса. Это территория возле футбольного стадиона «Самара Арена», территория возле стадиона «Орбита» в Промышленном районе Самары, территория микрорайона «Южный город» и территория микрорайона «Волгарь».
Всего в голосовании приняло участие 2267 человек. Большинство опрошенных считают, что наиболее подходящей площадкой для размещения Центра спортивных единоборств является микрорайон «Волгарь» в Куйбышевском районе. За этот вариант ответа отдали свои голоса 36% участников голосования.
Немногим меньше – 34% жителей региона – проголосовали за целесообразность появления подобного объекта на территории, прилегающей к футбольному стадиону «Самара Арена». Отметим, что сейчас специалисты разрабатывают концепцию дальнейшего использования этой локации. И не исключено, что Центр единоборств может дать еще одно направление для развития территории, получившей новую жизнь благодаря ЧМ-2018.
17% участников опроса на портале «ВМЕСТЕ» считают, что разместить новый спортобъект можно рядом с отремонтированным несколько лет назад физкультурно-оздоровительным комплексом «Орбита». Меньше всего – 13% пользователей – отдали свои голоса за строительство Центра единоборств в Южном городе.
Первый заместитель министра строительства – главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников:
- Для Правительства области очень важно знать мнение жителей, в данном случае, по поводу вариантов размещения Центра единоборств. Нельзя не отметить, что при голосовании на портале «ВМЕСТЕ» граждане в очередной раз продемонстрировали свое неравнодушие ко всему, что происходит в регионе. Их активность в обсуждении этой темы показала актуальность и важность поднимаемых на портале вопросов. Конечно, в свою очередь, в ходе работы по этому направлению мы будем анализировать результаты данного голосования с целью принятия оптимального решения.
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