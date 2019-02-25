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Жигулевские спортсмены завоевали медали первенства России по гиревому спорту

25 февраля 2019 16:02
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Участвовало 520 спортсменов из 41 региона страны.
В Кирове состоялось первенство России по гиревому спорту среди юношей и девушек (14-16 и 17-18 лет). Участвовало 520 спортсменов из 41 региона страны. На соревнованиях успешно выступили спортсмены Жигулевска, завоевавшие 2 медали.

Денис Пикуль, выступавший в двоеборье, в весовой категории до 63 кг с гирями 24 кг завоевал серебро (толчок гири - 86 раз, рывок - 84) и показал лучший результат в рывке. Кроме того, он перевыполнил норматив первого взрослого разряда на 70 очков и в сумме показал результат 170 подъёмов.

Елена Голодяева из-за внезапной болезни, сопровождавшейся высокой температура, могла сняться с соревнований, но все же вышла на помост. Несмотря на проблемы со здоровьем, Елена в упорной борьбе завоевала золото в весовой категории до 53 к (рывок гири весом 16 кг - 179 раз).

Дмитрий Никитин выступал в весовой категории до 73 кг. В двоеборье ему не хватило всего 5 очков до призового места.

Артемий Степанов в весовой категории до 85 кг занял 5 место с результатом 205 подъемов.

Голодяева Елена и Пикуль Денис (тренер - Александр Ковалевский) по итогам соревнований включены в сборную команду России для участия в первенстве Европы по гиревому спорту среди юношей и девушек, которое состоится в Париже (Франция) с 28 по 30 июня.

Всех желающих приглашают для занятий гиревым спортом в Центр гиревого спорта при Жигулёвском государственном колледже: Жигулевск, ул. Мира, 22, передает пресс-служба минспорта СО. 
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