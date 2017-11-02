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Юные тольяттинские каратисты выступили на чемпионате мира

2 ноября 2017 18:36
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В чемпионате участвовали свыше 1700 спортсменов, прошедших национальный отбор в 109 странах. При этом в каждой из 35-ти категорий от страны мог быть выставлен только один участник.
В конце октября в испанском Тенерифе прошел чемпионат мира по каратэ WKF среди кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года. От Самарской области выступали два тольяттинца - Анна Чернышева (школа каратэ «Рекорд») и Кирилл Кузнецов (школа боевых искусств «Союз»).

В чемпионате участвовали свыше 1700 спортсменов, прошедших национальный отбор в 109 странах. При этом в каждой из 35-ти категорий от страны мог быть выставлен только один участник.

Анна Чернышева представляла Россию в разделе кумитэ среди юниорок в весе до 59 кг. Она достойно провела три боя. В первом Аня взяла верх над Нирануч Танглейнг из Таиланда (6:1), во втором круге победила Фенг-Пин Хунг из Тайваня (1:0), однако в третьем не смогла одолеть голландку Тетьяну Изелаар. Счет поединка ничейный, 3:3, Анна уступила лишь по дополнительным показателям.

В кумитэ среди юниоров в весе до 76 кг Кирилл Кузнецов начал с побед. Вначале над немцем Станиславом Литтичем (3:0), затем - бразильцем Виктором де Менезеса (1:0), Данешкумаром Сельвакумаром из Малайзии (4:0) и словаком Ади Гюриком (4:2). Но далее удача отвернулась от нашего спортсмена. В полуфинальной схватке Кирилл со счетом 0:1 проиграл иранцу Текантапеху Седагату, а в бронзовом финале уступил египтянину Омару Ашрафу Мохамеду (2:2) по сенчу.

Самарские каратисты заработали баллы для отбора на участие в III летних юношеских Олимпийских играх, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.

 
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