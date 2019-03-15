Юные самарские лыжники принимают участие в первенстве ПФО по спортивному туризму

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В Йошкар-Оле (Республика Марий Эл) проходит Первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Соревнованияпродлятся до 18 марта 2019 года. На лыжне встретятся около 300 юных спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из 22 регионов России. В рамках мероприятия также состоится первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Результаты будут зачтены при подведении общих итогов спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2019» – окружного проекта, который реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округеОт Самарской области в соревнованиях примут участие кандидаты в мастера спорта. В числе мероприятийпервенства запланировано ежегодное совещание региональных представителей Ассоциации спортивно-туристских федераций и клубовПриволжского федерального округа, в ходе которого будут определены основные подходы к проведению Спортивно-туристского лагеря ПФО«Туриада-2019». В совещании примет участие тренер сборной команды Самарской областиЗа 5 лет реализации общественно-значимого проекта ПФО «Туриада» количество граждан, занимающихся спортивным туризмом, увеличилось на 18%, а также возросло число спортсменов, имеющих спортивный разряд или звание, передает пресс-служба облправительства.