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Юные самарские лыжники принимают участие в первенстве ПФО по спортивному туризму

15 марта 2019 19:13
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На лыжне встретятся около 300 юных спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из 22 регионов России.
В Йошкар-Оле (Республика Марий Эл) проходит Первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Соревнования
продлятся до 18 марта 2019 года. На лыжне встретятся около 300 юных спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из 22 регионов России. В рамках мероприятия также состоится первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Результаты будут зачтены при подведении общих итогов спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2019» – окружного проекта, который реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

От Самарской области в соревнованиях примут участие кандидаты в мастера спорта Антон Сайгин и Евгений Порох. В числе мероприятий
первенства запланировано ежегодное совещание региональных представителей Ассоциации спортивно-туристских федераций и клубов
Приволжского федерального округа, в ходе которого будут определены основные подходы к проведению Спортивно-туристского лагеря ПФО
«Туриада-2019». В совещании примет участие тренер сборной команды Самарской области Андрей Писанов.

За 5 лет реализации общественно-значимого проекта ПФО «Туриада» количество граждан, занимающихся спортивным туризмом, увеличилось на 18%, а также возросло число спортсменов, имеющих спортивный разряд или звание, передает пресс-служба облправительства. 
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