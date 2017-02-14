Юные российские хоккеисты забросили туркам 42 безответные шайбы
14 февраля 2017 20:32
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В первом периоде россияне поразили ворота сверстников из Турции 15 раз, во втором забросили 12 шайб, в третьем - еще 15. При этом победители нанесли 113 бросков по воротам соперника, на что те ответили десятью. Видео матча можно посмотреть здесь.
Лучшим снайпером в составе россиян стал Егор Сердюк, которому удалось забросить шесть шайб.
Отметим, что рекордной победой за всю историю международных хоккейных матчей считается разгром со счетом 92:0, учиненный в 1987 году Таиланду сборной Южной Кореи. В том матче корейцы в среднем поражали ворота соперника каждые 40 секунд, а форвард Донгван Сонг забросил 31 шайбу.
В следующем матче хоккейного турнира в рамках EYOF 14 февраля сборная России встретится с командой Франции.
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