Юные бойцы из Самары, Тольятти и Чапаевска стали лучшими на Первенстве ЦСКА/Самара по армейскому рукопашному бою

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Открывая соревнования, генерал Армии Александр Баранов поблагодарил руководство самарского филиала ЦСКА за организацию такого значимого для развития детско-юношеского спорта турнира, а участникам состязаний пожелал справедливого судейства и заслуженных побед.После торжественного поднятия российского триколора - флага соревнований - состоялась церемония награждения победителей утренних боев в возрастной группе «14-15 лет». «Золотые», «серебряные» и «бронзовые» медали лучшим бойцам вручали почетные гости соревнований и активисты всероссийского движения Юнармия. Ребята традиционнопомогают организаторам и участникам спортивных и патриотических мероприятий филиала ЦСКА.Затем продолжились бои в возрастных группах «10-11» и «12-13 лет». В соревнованиях поучаствовали более 120 спортсменов, представляющих различные спортивные организации, клубы и спортивные школы Самары и Самарской области.Всего в этот день было разыграно 19 комплектов медалей, а также вручены награды и призы в номинациях «Лучшая техника боя», «За волю к победе», «Самый короткий бой».Рекорд турнира по скорости боя принадлежит армейцу из Тольятти. Юный боец в легком весе Дмитрий Михалченков смог одолеть соперника всего за 21 секунду.По итогам соревнований определились сильнейшие бойцы Первенства в 7 весовых категориях трех возрастных групп. Лучшие результаты показали спортсмены сборной команды Тольятти, клубов ЦСКА (ЦСКА ВВС г. Самара) и «Русь» (г. Чапаевск), сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.