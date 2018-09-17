Юноши "Крыльев" выиграли международный турнир "Кубок наших надежд 2018"
17 сентября 2018 19:44
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В отборочной группе юноши "Крыльев" заняли второе место с разницей мячей 8:6. В четвертьфинале самарцы обыграли со счетом 2:1 брянский "Партизан". В полуфинале "КС-ЦПФ" прошли "Русич" из Орла. Основное время завершилось вничью – 1:1, а в серии пенальти точнее были самарцы – 2:1. В финале "Крылья Советов" сошлись с тульским "Арсеналом" и вновь основное время матча завершилось вничью – 1:1. В серии пенальти у "КС-ЦПФ" снова решающую роль сыграл вратарь команды Артем Шишкин, отбивший пенальти. Самарцы одержали победу 3:2 и стали победителями престижного турнира.
Лучшим игроком турнира был признан форвард "КС-ЦПФ" Георгий Рузаев. Лучшим вратарем стал Артем Шишкин. Кубками, медалями и индивидуальными наградами команды награждал экс-игрок сборной России, "Зенита", ЦСКА и "Спартака" Роман Широков, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: ФК "КС"
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