Юноши "Крыльев" стали победителями турнира в Сызрани
10 января 2019 15:56
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В турнире принимали участие 18 команд из различных регионов. Самарцы были посеяны в крепкой группе C, где заняли первое место с пятью победами и нулем в графе поражений и ничьих. В полуфинале юноши "Крыльев" со счетом 4:0 разгромили волгоградскую "Олимпию", а в финале со счетом 2:1 был обыгран "Университет" из Ульяновска.
Игроки "Крыльев" Арсений Назаров, Макар Ермолаев и Глеб Сизоненко разделили третье место в списке лучших бомбардиров турнира – на счету каждого из них по 6 забитых мячей, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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