Юноши "Крыльев" отправляются на финальный турнир Первенства России зоны "Приволжье"
21 сентября 2018 17:32
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Победителя определят по итогам двух этапов – группового и плей-офф. В группе с 23 по 26 сентября "Крыльям" предстоит встретиться с нижегородским "Олимпийцем", ФК "Оренбург" и ДЮСШ из Альметьевска. В плей-офф выйдут по две сильнейших команды каждого из квартетов.
КС-ЦПФ 2003 г.р.: Е. Ряднов, Д. Золотов, И. Килячков, В. Красильников, Б. Мачуков, Д. Никишев, Э. Салюков, А. Филатов, А. Бронников, И. Женгуров, К. Егоров, М. Спирин, К. Симбаев, А. Воронков, А. Ветров, С. Макаров, И. Вейс, В. Ерёмин, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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