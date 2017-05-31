Юноши БК «Самара» стали вторыми на Всероссийском фестивале мини-баскетбола
31 мая 2017 09:57
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С 22 по 30 мая в Анапе проходил мини-баскетбольный фестиваль с участием команд со всей России. В мужской части фестиваля (ребята 2007-2008 г.р.) приняли участие 18 команд.
Насыщенная программа фестиваля включала в себя «классический» баскетбол, стритбол 1*1, 2*2, 3*3, различные конкурсы мастерства, конкурсы на знание правил игры.
Отлично проявили себя воспитанники БК «Самара» (тренер — Андрей Владимиров): по итогам настоящего баскетбольного марафона они заняли второе место в общем зачете.
Команда «Самары» (Артем Орда, Денис Шарафутдинов, Григорий Артемьев) взяла «бронзу» в турнире по стритболу 3*3, Максим Мелькумов стал вторым в конкурсе капитанов, а арбитр Евгений Тяжев — третьим в конкурсе судей.
Юные самарцы опередили соперников из Санкт-Петербурга, Волгограда, Перми, Благовещенска и даже из знаменитой московской «Тринты», одной из лучших баскетбольных школ страны Лишь команда «Волки» из подмосковного Раменского смогла опередить самарцев и стать победителем общего зачета.
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