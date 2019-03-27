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Юношеская сборная России по футболу пробилась на чемпионат Европы

27 марта 2019 16:52
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Юношеская сборная России будет представлена на чемпионате Европе среди футболистов до 17 лет в четвертый раз в истории.
Юношеская сборная России по футболу, составленная из игроков 2002 года рождения, вышла в финальную часть чемпионата Европы-2019, который пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии, передает newsru.com со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Это стало известно после окончания мини-турнира в четвертой отборочной группе, где Германия заняла второе место с худшими идущими в зачет очковыми показателями, чем у российской команды.

Согласно регламенту соревнований, на континентальное первенство отбираются восемь победителей отборочных групп, а также 7 из 8 лучших сборных среди вторых мест. При их определении не учитываются игры против последних команд в группе.

Сборная РФ досрочно, после двух туров, обеспечила себе как минимум второе место в группе с тремя идущими в зачет очками. Германия в своей группе набрала лишь два очка, идущих в зачет. Таким образом, отечественная дружина под руководством Дмитрия Хомухи опередила немцев и досрочно гарантировала себе участие в континентальном первенстве.

Юношеская сборная России будет представлена на чемпионате Европе среди футболистов до 17 лет в четвертый раз в истории. Тренерский штаб во главе с Дмитрием Хомухой в третий раз вывел российских юношей в финальную часть крупнейшего континентального форума. До этого он добивался успеха со сборной, составленной из игроков 1996 года рождения, которая завоевала золото на ЧЕ-2013 U-17 и серебро на ЧЕ-2015 U-19.

"Ребята - молодцы. Им есть, чем гордиться. После долгого перерыва именно ребята 2002 года рождения сумели отобраться в финальную часть и сделали это достойно и уверенно. В целом, они справились с физической и психологической нагрузкой. Теперь нужно не снижать обороты. Работа, которую мы проделали за последние два года, не прошла даром. То, что мы не будем на чемпионате Европы мальчиками для битья, я точно могу гарантировать. Все остальное - это футбол", - отметил Хомуха. 
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