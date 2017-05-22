Юнармейцы ЦСКА/Самара стали победителями всероссийского полумарафона «ЗаБег»

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В воскресенье в Самаре состоялось долгожданное событие для всех любителей здорового образа жизни и бега. Несмотря на дождливую погоду при полном аншлаге состоялся самый масштабный полумарафон страны – «ЗаБег»! Маршрут спортивного мероприятия был проложен по набережной, Волжскому проспекту и улице Вилоновской.На старт ЗаЗабега вышли более 800 участников, включая 50 воспитанников спортшколы ЦСКА/Самара – активистов движения «Юнармия». И ребята в очередной раз доказали, что способны побеждать! Два призовых места - 2-е и 3-е на дистанции 3000 метров заняли армейцы Мадина Ахмедзянова и Владислав Меркулов. Поздравляем наших призеров с победой, а всех участников забега – с отличным стартом. Каждый покоритель трассы, совершил поступок, преодолел себя и стали настоящей гордостью Самары!«ЗаБег» – спортивное событие федерального масштаба, которое поддерживают множество известных спортсменов, музыкантов, теле- и радиоведущих. Его девиз – «Беги со всей страной!», и одновременный старт был дан в Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.К забегу допускаются люди любой степени подготовки, но в зависимости от дистанции существуют ограничения по возрасту. Подробности мероприятия можно найти на сайте Забег.рф и https://vk.com/za_samaru.