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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Японского гребца дисквалифицировали на восемь лет за то, что он подсыпал допинг коллеге по сборной

9 января 2018 20:29
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Инцидент произошел в прошлом сентябре, во время соревнований на национальном уровне. Оба спортсмена принимали участие в турнире.
Как пишет РБК, Сузуки, один из сильнейших каноистов Японии, добавил запрещенный препарат в напиток своему коллеге Сейджи Коматсу. Об этом сообщает Japan Times. Проба Коматсу дала положительный результат, и спортсмен был дисквалифицирован.

Инцидент произошел в прошлом сентябре, во время соревнований на национальном уровне. Оба спортсмена принимали участие в турнире.

Японская Федерация гребли на каноэ провела расследование после того, как Сузуки признался в своем проступке. Каноист рассказал, что добавил в напиток Коматсу препарат для наращивания мышечной массы. После расследования дисквалификация Коматсу была отменена.

Сузуки объяснил, что таким образом хотел помешать Коматсу пройти отборочные соревнования к Олимпиаде 2020 года.

Коматсу и Сузуки считались одними из сильнейших японских гребцов. Предполагалось, что оба станут лидерами сборной на Олимпиаде, которая пройдет в Токио в 2020 году. Ранее оба спортсмена вместе выступили на чемпионате мира в Чехии, однако медалей не завоевали.

Ни Коматсу, ни Сузуки не входят в число сильнейших гребцов мира. Сузуки на последнем чемпионате мира занял 24-е место в заплыве на 5000 метров каноистов-одиночек. Коматсу в составе четверок дошел до полуфинала заплывов на 500 метров.


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