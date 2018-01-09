Японского гребца дисквалифицировали на восемь лет за то, что он подсыпал допинг коллеге по сборной

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Инцидент произошел в прошлом сентябре, во время соревнований на национальном уровне. Оба спортсмена принимали участие в турнире.Японская Федерация гребли на каноэ провела расследование после того, как Сузуки признался в своем проступке. Каноист рассказал, что добавил в напиток Коматсу препарат для наращивания мышечной массы. После расследования дисквалификация Коматсу была отменена.Сузуки объяснил, что таким образом хотел помешать Коматсу пройти отборочные соревнования к Олимпиаде 2020 года.Коматсу и Сузуки считались одними из сильнейших японских гребцов. Предполагалось, что оба станут лидерами сборной на Олимпиаде, которая пройдет в Токио в 2020 году. Ранее оба спортсмена вместе выступили на чемпионате мира в Чехии, однако медалей не завоевали.Ни Коматсу, ни Сузуки не входят в число сильнейших гребцов мира. Сузуки на последнем чемпионате мира занял 24-е место в заплыве на 5000 метров каноистов-одиночек. Коматсу в составе четверок дошел до полуфинала заплывов на 500 метров.