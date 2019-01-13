XXII Гонка Чемпионов закончилась триумфом Кирилла Ладыгина

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Пилот LADA Sport ROSNEFTуже в шестой раз стал победителем традиционной Гонки Чемпионов. Она прошла в минувшее воскресенье на синхронной трассе полигона ПАО «АВТОВАЗ» в селе Сосновка. 24 спортсмена за рулем автомобилей LADA Vesta сражались за переходящий трофей «Серебряная Ладья», который с января прошлого года находился у победителя Гонки-2018 Дмитрия Брагина.Состав Гонки Чемпионов 2019 года получился как никогда сильным. В Тольятти впервые приехали не только Чемпионы и обладатели Кубков России в различных дисциплинах автомобильного спорта, но и спортсмены, которые минувший год успешно проводили в гонках за пределами нашей страны. В такой компании победа была особенно почетной.Будущий победитель соревнований Кирилл Ладыгин заявил о своих амбициях еще в пятничной квалификации, показав лучшее время дня. Второй и третий результаты показали Егор Санин и Михаил Митяев.По похожему сценарию прошли и воскресные заезды. Ладыгин прорывался в финал, уверенно превосходя соперников сначала в своей группе, а потом и в отборочных заездах. А вот за вторую путевку развернулась серьезная борьба, главным героем которой стал юный Егор Санин. Сначала пилот казанской AG Team победил на синхронной трассе грозного Дмитрия Брагина. А в полуфинале лишил выхода в решающую стадию соревнований победителя Гонки Чемпионов 2011 года Михаила Митяева. Перед финалом зрители задались классическим вопросом: что возьмет верх, молодость или опыт?Оба финальных заезда в итоге остались за пилотом LADA Sport ROSNEFT: в первом Ладыгин был быстрее Санина в живой борьбе, а исход второго решила техника. В итоге Кирилл уже в шестой раз поднялся на высшую ступень пьедестала почета Гонки Чемпионов. Санин, который в прошлом году забрал «бронзу» чемпионских соревнований, смог улучшить свой результат, довольствовавшись серебряным Кубком. Битву за третье место выиграл Михаил Митяев.«Радость, конечно, переполняет меня. Я смогу сравнить эту победу с каким-то подарком под елкой, который ты очень долго ждал. Огромное счастье победить у лучших спортсменов страны, выиграть у этих ребят дорогого стоит. Я благодарен организаторам, команде LADA Sport ROSNEFT, которая проделала огромную работу. Спасибо SMP Racing, которая верит меня и в других талантливых пилотов».«Темп был очень хороший, еще начиная с пятницы. Хотя в квалификации я допустил небольшую ошибку, которая лишила меня поул-позиции. Тем не менее, собой я очень доволен. В этом году я стал быстрее на этой трассе и уже не уступаю многолетним лидерам этих соревнований, борюсь с ними на равных».«Единственное, что было сегодня не по плану – это метель. Видимость упала, лед мгновенно покрылся снегом.... Конечно, хотел быть в финале, но не получилось. Хотя еще в квалификации я видел, что могу соперничать с Кириллом. Ну, откладываем эту борьбу еще на год», передает пресс-служба LADA Sport ROSNEFT.Фото: пресс-служба LADA Sport ROSNEFT