Выплачены все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль
26 марта 2018 17:56
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ЧМ-2018
26 марта 2018 18:04
27 марта рабочие начнут демонтаж второй части теплицы. ЧМ-2018
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26 марта 2018 09:41
В ближайшее время строители приступят к укладке газона на поле. ЧМ-2018
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24 марта 2018 18:12
Авторами программы разработаны специальные учебные пособия, аудиоматериалы, промежуточные и итоговые тесты. Все преподаватели, среди которых есть и носители... ЧМ-2018
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Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
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7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
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17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
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Спорт в регионе
26 марта 2018 17:56
До конца текущей недели, как планируется, будет "закрыт" март. Спорт в регионе
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26 марта 2018 15:44
Спорт в регионе
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26 марта 2018 12:58
На протяжении всего праздника работали интерактивные площадки по мини-ориентированию, настольным играм, детские надувные аттракционы. Спорт в регионе
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25 марта 2018 19:36
Антон Шипулин финишировал на 16-м месте, Мартен Фуркад — на 19-м. Спорт в регионе
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25 марта 2018 10:55
Мероприятие состоится 29 апреля - 2 мая. Спорт в регионе
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24 марта 2018 20:22
Серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане россиянин Михаил Коляда занял третье место. Спорт в регионе
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24 марта 2018 18:02
Следующий поединок команда проведет 31 марта. На выезде "Крылья Советов" сыграют с "Тамбовом". Спорт в регионе
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Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
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16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
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15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
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12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
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30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
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30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
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Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
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2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
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20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
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6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
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17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
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11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
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Мероприятия