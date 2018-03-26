Выплачены все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль

115

Министерство спорта Самарской области совместно с руководством ХК ЦСК ВВС продолжает заниматься урегулированием задолженностей хоккейного клуба. Выплачены все долги по зарплате игроков за январь и февраль. До конца текущей недели, как планируется, будет "закрыт" март, сообщает пресс-служба минспорта СО.