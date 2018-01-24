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Второй матч на турецком сборе "Крылья Советов" завершили победой со счетом 4:0 над болгарской командой "Черно море"Вторую подряд контрольную игру на турецком сборе "Крылья Советов" завершают победой со счетом 4:0, сообщает пресс-служба ФК "КС". Все четыре мяча были забиты в первом тайме.Соперником самарцев во второй товарищеской встрече стала болгарская команда "Черно море".В самом начале игры на 6 минуте голом отметился Алан Чочиев, положив начало разгрому болгарской команды. Затем дубль оформил Денис Ткачук, он отличился на 18 и 20 минутах. В конце первого тайма форвард Сергей Самодин сделал счет 4:0.В результате вторая победа "Крыльев" на зимних сборах со счетом 4:0 во второй игре подряд.27 января наша команда проведет сразу две контрольных игры – с азербайджанским "Нефтчи" и польской "Краковией".Фото: ФК "КС"