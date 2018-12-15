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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Второй хет-трик подряд. Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

15 декабря 2018 17:20
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Форвард отметил, что ему повезло с партнёрами, которые снабжают его передачами, а сам он просто делает свою работу.
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает life.ru.

Форвард отметился хет-триком в матче против "Каролины", который стал для него вторым кряду. Три дня назад он отправил три шайбы в ворота "Детройта".

Овечкин отметил, что ему повезло с партнёрами, которые снабжают его передачами, а сам россиянин просто выполняет свою работу. 



Фото:   sport24.ru
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