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Второй день Олимпиады не принес наград сборной России

12 февраля 2018 02:56
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В общем зачете лидирует сборная Германии.
Как сообщает РБК, на медали претендовал только саночник Роман Репилов, но он выступил неудачно.

В общем зачете после второго дня лидирует сборная Германии, которая пока завоевывает в Пхёчхане в основном золото — у немцев уже три высшие награды.

Россия пока делит одиннадцатое место с еще тремя странами.


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