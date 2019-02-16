Встреча молодежных команд "Крылья Советов" - "Зенит" на турецком сборе закончилась со счетом - 1:3
16 февраля 2019 19:14
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Подопечные Владимира Кухлевского уступили молодежке "Зенита" - 1:3.
У волжан гол на счету Александра Босова.
Завтра наша команда встретится с молодежной командой "Кайрата" из Казахстана, передает пресс-служба ФК "КС".
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