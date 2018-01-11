Всемирное антидопинговое агентство назвало «устаревшими» обвинения Fancy Bear

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«Как вы знаете, Fancy Bear — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и ее партнеров. Все, что они опубликовали 10 января, устарело», — заявила РБК менеджер по связям с общественностью и коммуникациям WADA Мэгги Дюран.Вопрос РБК о достоверности сведений, опубликованных хакерами Fancy Bear, в пресс-службе Международного олимпийского комитета отказались прокомментировать. «Мы не комментируем утечку документов», — сообщили в МОК.В минувшую среду Fancy Bear опубликовало заявление, в котором утверждалось, что истинной целью допингового расследования в отношении России было стремление получить «доступ к многомиллионным средствам и взяткам, которые составляют неотъемлемую часть спортивного мира». По утверждению хакеров, WADA хотело бы стать «суперхищником» в спортивном мире, чтобы иметь исключительное право решать, кто прав, а кто виноват.​Выводы хакеров основывались на анализе переписки руководителей Международного олимпийского комитета (МОК) между собой, а также с представителями Олимпийского комитета США (USOC) и WADA. Также в распоряжении Fancy Bear оказалась переписка чиновников МОК с руководителем независимой комиссии WADA Ричардом Маклареном. Хакеры утверждают, что нашли в ней доказательства того, что некоторые члены комиссии связаны с ФБР.