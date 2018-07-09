Всех желающих приглашают на самарский пляж на спортивный фестиваль #СпортВоВсем

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Спортивная площадка #СпортКоманда63 начинает свою работу ежедневно в 10.00.На площадке доступен спортивный инвентарь, шезлонги и солнцезащитные зонты.В течение дня проводятся спортивные занятия для детей, мастер-классы, танцы и открытые уроки.Посещение площадки и участие во всех мероприятиях бесплатно для всех желающих, передает пресс-служба минспорта СО.