Все решилось в дополнительное время: "Лада" - "ЦСК ВВС" - 4:3

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Все решилось в дополнительное время!Победную шайбу забивает игрок "Лады" Александр Тимирёв.Итак, самарцы уступают хозяевам поля 3:4.Трибуны ликуют! Спасибо командам за зрелищный матч, а болельщикам - за горячую поддержку, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.