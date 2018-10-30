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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Все решилось в дополнительное время: "Лада" - "ЦСК ВВС" - 4:3

30 октября 2018 22:01
81
Победную шайбу забивает игрок
Сегодня на "Лада Арене" - рекорд посещаемости в этом сезоне - 5306 болельщиков.
Все решилось в дополнительное время!

Победную шайбу забивает игрок "Лады" Александр Тимирёв.

Итак, самарцы уступают хозяевам поля 3:4.

Трибуны ликуют! Спасибо командам за зрелищный матч, а болельщикам - за горячую поддержку, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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