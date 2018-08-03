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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Возраст спорту не помеха: на базе отдыха «Волжанка» состоится областная спартакиада среди лиц старшего возраста

3 августа 2018 16:19
89
Участники: мужчины – 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше.
Возраст спорту не помеха!

6 и 7 августа на базе отдыха «Волжанка» состоится областная спартакиада среди лиц старшего возраста.

Участники: мужчины – 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше.

Плавание, настольный теннис, шахматы, дартс, легкая атлетика, пулевая стрельба, передает пресс-служба минспорта СО. 
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