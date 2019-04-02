Воспитанница ЦСКА/Самара Софья Силантьева выиграла три медали на всероссийских соревнований по стрельбе

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В олимпийском упражнении «Пневматическая винтовка, дистанция 10 метров» среди девушек приняли участие 104 спортсменки из 33 регионов страны.Лучший результат и в квалификации и в финале показала воспитанница спортивной школы самарского филиала ЦСКА Софья Силантьева (КМС. Личный тренер – Галина Батраева) из Самарской области. Спортсменка выполнила квалификацию с результатом 619.7 очка, финал - 245.8 очка. Татьяна Облогина из Ямало-Ненецкого автономного округа заняла второе место – 618.9 очка – результат квалификации; 242.9 очка – финал. Третьей стала Алина Ворончихина из Удмуртской Республики – 613.3 очка - квалификация; 221.9 очка – финал.Софья Силантьева поднялась на третью ступень пьедестала почёта в олимпийском упражнении «Малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров». За медали в этом упражнении сразились 63 спортсменки из 20 регионов страны. Личное «золото» завоевала мастер спорта из Удмуртской Республики Алина Ворончихина. Второе место - у мастера спорта из Ямало-Ненецкого Автономного округа Татьяна Облогина.Вторую «бронзовую медаль» Первенства Софья Силантьева завоевала в составе команды. Армейская спортсменка вместе с напарницами Екатериной Малыш и Анастасией Солуяновой показала результат – 3359 очков из 3600 возможных. Золотые медали в командном зачете завоевали Татьяна Облогина, Алина Хизбуллина и Анна Мозжухина из Ямало-Ненецкого автономного округа – 3410 очков из 3600возможных. Валентина Коваленко, Анастасия Муравьёва и Вероника Скрыдлова из Санкт-Петербурга стали обладательницами «серебра» с результатом команды – 3368 очков из 3600 возможных, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.