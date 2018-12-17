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Воспитанница СШОР-11 Ольга Крюкова заняла 1 место на Кубке Европы по самбо в Испании

17 декабря 2018 22:01
69
Поздравляем воспитанницу СШОР-11 Ольгу Крюкову с 1 местом на Кубке Европы по самбо в Испании!

Также поздравляем Сараеву Анну Александровну-тренера высшей категории, мастера спорта МК по дзюдо и самбо, которая помогла добиться Ольге высоких результатов!

Самара гордится вами, сообщает руководитель департамента физической культуры и спорта Самары Андрей Вдовин.

Видео здесь
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