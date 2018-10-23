Воспитанники спортшколы ЦСКА/Самара Иван Бакулин и Андрей Ленский призеры всероссийских соревнованиях по стрельбе

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На всероссийских соревнованиях воспитанник спортивной школы самарского филиала ЦСКАв олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров» выиграл серебряную медаль (451.6 очка), уступив кандидату в мастера спорта из Москвы Никите Туранову (455.5 очка).Третьим стал мастер спорта из Москвы Игорь Скуратов (438.3 очка). Иван Бакулин поставил себе задачу установить рекорд и занять призовое место в финале. Но во время стрельбы, по его словам, сердце буквально вылетало из груди - понадобилось время, чтобы успокоиться и после длительного прицеливания стабилизировать состояние. «В условиях достаточно сильных соперников, второе место не так уж и плохо», - резюмировал армеец.Другой представитель спортшколы самарского филиалав упражнении «пятизарядный пневматический пистолет» также занял 2-е личное место. В этом упражнении спортсмены выполняют по 4 серии выстрелов, на каждый дается по 10 секунд.Победитель определяется по количеству попаданий. Максимально точно – 17 раз - поразил мишень стрелок из Красноярска Давид Данилец. За ним самарец Андрей Ленский с 13-ю очками, третье место у Дитрия Малюкова из Москвы - 12 очков, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.