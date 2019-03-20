Воспитанник спортшколы ЦСКА/Самара Максим Скуратов выиграл первенство России по греко-римской борьбе во Владимире

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В Ледовом дворце «Полярис» во Владимире прошло первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Участниками соревнований стали 442 борца из 60 субъектов России. В течение трех соревновательных дней определились победители в различных весовых категориях.Армейский юношеский спорт и Самарскую область на турнире достойно представил воспитанник спортивной школы самарского филиала ЦСКА Максим Скуратов (КМС). Спортсмен стал лучшим среди 58-и конкурентов в весовой категории до 60 кг и забрал заслуженную золотую награду. В финальном поединке он победил Магомеда Гигиева из Чеченской Республики.- Легких побед не бывает. Максим провел уверенно 6 схваток и выиграл у представителей Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Новосибирска, Омска и у двух спортсменов из Чеченской республики. Выиграв первенство России, он становится основным претендентом на участие в первенствах Европы и мира, - рассказал тренер по греко-римской борьбе спортшколы ЦСКА/Самара Александр Кропотов.В ближайших планах борца выступление на первом Всероссийском турнире по греко-римской борьбе «Новая высота» памяти заслуженного строителя РФ Игоря Найвальта.Соревнования пройдут в Самаре, во Дворце спорта на ул. Физкультурной 13-14 апреля, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара