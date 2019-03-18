Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 18 марта, 21:55
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/03:
USD 65.42
0.02
EUR 74.07
0.01
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Воспитанник Сызранской спортивной школы олимпийского резерва завоевал «серебро» на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

18 марта 2019 21:30
8
За свою комбинацию в финале на кольцах.
Воспитанник ГАУ СШОР №2 Никита Симонов завоевал «серебро» на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил с 14 по 17 марта в Баку.

За свою комбинацию в финале на кольцах сызранский спортсмен получил от судей 14,800 балла, уступив победителю из Великобритании всего лишь на 0,133 балла.

Следует отметить, что согласно новым правилам соревнований, этот турнир является частью квалификации на Летнюю олимпиаду в Токио-2020.

Поздравляем Никиту Симонова и его тренеров, которые работали со спортсменом в СШОР №2 – Владимира Назарова, Владимира и Сергея Кирилловых и Максима Алешина.

С 2018 года Никита Симонов выступает за сборную команду Азербайджана, передает пресс-служба  Сызранской спортивной школы олимпийского резерва. 


Фото:   пресс-служба  Сызранской спортивной школы олимпийского резерва
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
735
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
598
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
869
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7995
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8472
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8202
Весь список
Спорт в регионе
18 марта 2019  21:30
За свою комбинацию в финале на кольцах.
Воспитанник Сызранской спортивной школы олимпийского резерва завоевал «серебро» на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
За свою комбинацию в финале на кольцах.  Спорт в регионе
8
18 марта 2019  21:01
4215 зрителей в среднем на матче (вместимость
"Лада" стала самым посещаемым клубом чемпионата ВХЛ
4215 зрителей в среднем на матче (вместимость "Лада Арены"- 6000)  Спорт в регионе
58
18 марта 2019  15:09
Лучший бомбардир команды в этом сезоне Максим Канунников, отметившийся победным голом в ворота
Максим Канунников: Сейчас "Крылья" способны играть на равных с любым соперником
Лучший бомбардир команды в этом сезоне Максим Канунников, отметившийся победным голом в ворота "Анжи", ответил на вопросы www.KC-CAMAPA.ru.   Спорт в регионе
163
18 марта 2019  14:52
В соревнованиях участвовали 378 спортсменов из 48 стран.
Самарский дзюдоист Арман Адамян выиграл международный турнир
В соревнованиях участвовали 378 спортсменов из 48 стран.  Спорт в регионе
172
18 марта 2019  14:49
На теннисных кортах
Самарские теннисисты стали призерами командного первенства России
На теннисных кортах "Тольятти Теннис Центр" завершилось командное первенство России среди юношей и девушек до 15 лет.   Спорт в регионе
150
18 марта 2019  09:56
Баскетбольная «Самара» завершила регулярный чемпионат Суперлиги на втором месте
Баскетбольная «Самара» завершила регулярный чемпионат Суперлиги на втором месте
17 марта были сыграны последние матчи регулярного чемпионата Суперлиги. Спорт в регионе
169
17 марта 2019  21:54
Главная борьба - впереди, желаем нашей команде не сбавлять обороты!
Баскетбольная "Самара" завершила регулярный чемпионат российский Суперлиги на 2 месте
Главная борьба - впереди, желаем нашей команде не сбавлять обороты!   Спорт в регионе
297
Весь список


Видео
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
215
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
215
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
670
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
420
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
1362
13 марта 2019  11:39
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
571
Весь список

Фоторепортажи
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1468
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1634
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
846
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
851
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1302
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
1055
Весь список

Мероприятия
Александр Хинштейн проведет открытый урок «Почему история нас ничему не учит?» в парке «Россия – Моя история»
В Самаре стартовал фестиваль студенческого творчества «Веснушка»
В Самаре сегодня пройдет общественная акция «Соединяя сердца!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные