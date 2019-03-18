Воспитанник Сызранской спортивной школы олимпийского резерва завоевал «серебро» на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
18 марта 2019 21:30
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За свою комбинацию в финале на кольцах сызранский спортсмен получил от судей 14,800 балла, уступив победителю из Великобритании всего лишь на 0,133 балла.
Следует отметить, что согласно новым правилам соревнований, этот турнир является частью квалификации на Летнюю олимпиаду в Токио-2020.
Поздравляем Никиту Симонова и его тренеров, которые работали со спортсменом в СШОР №2 – Владимира Назарова, Владимира и Сергея Кирилловых и Максима Алешина.
С 2018 года Никита Симонов выступает за сборную команду Азербайджана, передает пресс-служба Сызранской спортивной школы олимпийского резерва.
Фото: пресс-служба Сызранской спортивной школы олимпийского резерва
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