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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Вопросы развития баскетбола обсудили на попечительском совете БК «Самара»

17 декабря 2018 19:04
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Губернатор отметил, что развитие олимпийского вида спорта имеет особое значение для региона.
Вопросы развития баскетбола обсудили на попечительском совете БК «Самара».

Губернатор отметил, что развитие олимпийского вида спорта имеет особое значение для региона.

Дмитрий Азаров поддерживал клуб ещё, когда был мэром Самары. Так, в 2012 году БК «Самара» вернули профессиональный статус.

После этого клуб начал своё новое восхождение.

Напомним, БК «Самара» - легенда регионального спорта, отсчитывает свою историю с 1976 года:
- в сезоне 2016/17 команда выиграла Кубок РФБ;
- в прошлом сезоне стала победителем регулярного чемпионата;
- и завоевала серебро Суперлиги.

На попечительском совете БК «Самара» обсудили задачи в спортивном сезоне 2018/2019 годов. Основная задача - сохраненить ведущие позиции.

Регулярный чемпионат стартовал 4 октября и должен завершиться 18 марта. По итогам стартового отрезка клуб идёт в группе лидеров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

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