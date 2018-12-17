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Вопросы развития баскетбола обсудили на попечительском совете БК «Самара».Губернатор отметил, что развитие олимпийского вида спорта имеет особое значение для региона.Дмитрий Азаров поддерживал клуб ещё, когда был мэром Самары. Так, в 2012 году БК «Самара» вернули профессиональный статус.После этого клуб начал своё новое восхождение.Напомним, БК «Самара» - легенда регионального спорта, отсчитывает свою историю с 1976 года:- в сезоне 2016/17 команда выиграла Кубок РФБ;- в прошлом сезоне стала победителем регулярного чемпионата;- и завоевала серебро Суперлиги.На попечительском совете БК «Самара» обсудили задачи в спортивном сезоне 2018/2019 годов. Основная задача - сохраненить ведущие позиции.Регулярный чемпионат стартовал 4 октября и должен завершиться 18 марта. По итогам стартового отрезка клуб идёт в группе лидеров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.