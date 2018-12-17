Вопросы развития баскетбола обсудили на попечительском совете БК «Самара»
17 декабря 2018 19:04
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Губернатор отметил, что развитие олимпийского вида спорта имеет особое значение для региона.
Дмитрий Азаров поддерживал клуб ещё, когда был мэром Самары. Так, в 2012 году БК «Самара» вернули профессиональный статус.
После этого клуб начал своё новое восхождение.
Напомним, БК «Самара» - легенда регионального спорта, отсчитывает свою историю с 1976 года:
- в сезоне 2016/17 команда выиграла Кубок РФБ;
- в прошлом сезоне стала победителем регулярного чемпионата;
- и завоевала серебро Суперлиги.
На попечительском совете БК «Самара» обсудили задачи в спортивном сезоне 2018/2019 годов. Основная задача - сохраненить ведущие позиции.
Регулярный чемпионат стартовал 4 октября и должен завершиться 18 марта. По итогам стартового отрезка клуб идёт в группе лидеров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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