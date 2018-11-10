Волейбольный клуб «Нова» одержал победу над красноярским «Енисеем» - 3:1
10 ноября 2018 21:11
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Матч 4-го тура регулярного чемпионата России по волейболу традиционно собрал полный зал "МТЛ Арены", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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