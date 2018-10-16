Я нашел ошибку
Главные новости: 
Рекомендованный размер дохода заёмщика для
Эксперты назвали доход, необходимый для комфортного обслуживания ипотеки
В лидерах списка, не считая крупы, оказались белокочанная капуста, морковь и сахар.
В Росстате назвали самые быстро дорожающие продукты
Поздравляем!
Школьница из села Среднее Аверкино Тимофеева Зоя стала призером регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2018 года
На выезде он уступил новосибирскому «Локомотиву» в трех партиях.
Волейбольный клуб «Нова» на старте чемпионата проиграл в Новосибирске
В закон «О Самарской губернской думе» планируется внести изменения, которые позволят ее председателю работать на освобожденной основе.
Геннадию Котельникову позволят совмещать пост спикера Самарской губернской думы с работой в СамГМУ
Михаил Жданов, который теперь рассматривается как кандидат на пост в министерстве промышленности, приехал в Самарскую область в 2013 году из Москвы.
В кресло министра промышленности и торговли Самарской области теперь может пересесть Михаил Жданов
Бывший главный тренер российского футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Тихонов ответил на вопросы корреспондента azerisport.com.
Андрей Тихонов: Не считаю, что Шейдаев сделал ошибку
В районе 1126 км мужчина, предположительно, начал обгон движущегося впереди в попутном направлении трактора с прицепом.
В Сергиевском районе при ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля Lada Vesta
сегодня  Среда, 17 октября, 03:59
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/10:
USD 65.53
-0.22
EUR 75.92
-0.13
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Волейбольный клуб «Нова» на старте чемпионата проиграл в Новосибирске

16 октября 2018 23:23
111
На выезде он уступил новосибирскому «Локомотиву» в трех партиях.
Волейбольный клуб «Нова» в первом туре чемпионата России Суперлиги сезона 2019 по волейболу среди мужских команд на выезде уступил новосибирскому «Локомотиву» в трех партиях, передает «СО» ОНЛАЙН


Фото:   «СО» ОНЛАЙН
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.  ЧМ-2018
751
5 августа 2018  14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.
Больше всего фанатов приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.  ЧМ-2018
562
3 августа 2018  11:19
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
593
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7576
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8123
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7881
Весь список
Спорт в регионе
16 октября 2018  23:23
На выезде он уступил новосибирскому «Локомотиву» в трех партиях.
Волейбольный клуб «Нова» на старте чемпионата проиграл в Новосибирске
На выезде он уступил новосибирскому «Локомотиву» в трех партиях.  Спорт в регионе
110
16 октября 2018  22:47
Бывший главный тренер российского футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Тихонов ответил на вопросы корреспондента azerisport.com.
Андрей Тихонов: Не считаю, что Шейдаев сделал ошибку
Бывший главный тренер российского футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Тихонов ответил на вопросы корреспондента azerisport.com. Спорт в регионе
108
16 октября 2018  22:06
В тренировочных занятиях под руководством тренерского штаба Миодрага Божовича принимают участие все игроки, кроме защитника Мирала Самарджича.
Игроки, выступавшие за сборные своих стран, вернулись в расположение "Крыльев Советов"
В тренировочных занятиях под руководством тренерского штаба Миодрага Божовича принимают участие все игроки, кроме защитника Мирала Самарджича.  Спорт в регионе
116
16 октября 2018  19:04
На соревнованиях проходил просмотр и отбор гимнасток по программе кандидатов в мастера спорта для участия во Всероссийских соревнованиях «Надежды России.
Состоялись соревнования Самарской области по художественной гимнастике «Мемориал В.Сергеева»
На соревнованиях проходил просмотр и отбор гимнасток по программе кандидатов в мастера спорта для участия во Всероссийских соревнованиях «Надежды России.  Спорт в регионе
128
16 октября 2018  16:25
В рамках мероприятия предусмотрена обширная программа, включающая показы фильмов на спортивную тематику, награждение лауреатов конкурсов по различным номинациям, выставка спортивных достижений.
В Тольятти пройдет спортивный форум «Звёзды Самарской губернии и России-2018»
 В рамках мероприятия предусмотрена обширная программа, включающая показы фильмов на спортивную тематику, награждение лауреатов конкурсов по различным... Спорт в регионе
193
16 октября 2018  13:48
Игроки «Крыльев Советов», задержанные полицией за вождение в нетрезвом виде, скорее всего, останутся в команде
Игроки «Крыльев Советов», задержанные полицией за вождение в нетрезвом виде, скорее всего, останутся в команде
Действия обоих спортсменов расцениваются не как преступление, а как проступок. Спорт в регионе
190
14 октября 2018  19:40
По словам общественников, в организме нарушителя кроме алкоголя обнаружили следы амфетамина.
Хамил и угрожал. В Самаре задержали второго за сутки пьяного футболиста за рулём
По словам общественников, в организме нарушителя кроме алкоголя обнаружили следы амфетамина.  Спорт в регионе
287
Весь список


Видео
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
298
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
359
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
350
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
747
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
616
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
1012
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
645
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1081
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1131
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2220
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1645
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1821
Весь список

Мероприятия
Состоялись соревнования Самарской области по художественной гимнастике «Мемориал В.Сергеева»
В Тольятти пройдет спортивный форум «Звёзды Самарской губернии и России-2018»
Ожидается второй этап поставки противогриппозной вакцины в Самарскую область
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные