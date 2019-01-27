Волейбольный клуб "НОВА" одержал блестящую победу в Уфе над "Уралом" - 3:1
27 января 2019 22:18
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Матч 16-го тура чемпионата России СУПЕРЛИГИ закончился со счётом 3:1 в пользу самарцев.
В итоге "НОВА" занимает в турнирной таблице 9-ю строчку из 14-ти, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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