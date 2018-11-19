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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Волейбольная «НОВА» получит дополнительную поддержку из регионального бюджета

19 ноября 2018 15:32
133
Средства пойдут, в том числе, на погашение долгов по заработной плате игроков, которые образовались в связи с отсутствием у команды запланированного финансирования со стороны спонсоров.
Волейбольному клубу «НОВА», выступающему в российской Суперлиге, будет оказана дополнительная финансовая поддержка из средств бюджета Самарской области. Средства пойдут, в том числе, на погашение долгов по заработной плате игроков, которые образовались в связи с отсутствием у команды запланированного финансирования со стороны спонсоров.

Финансирование волейбольного клуба «НОВА» осуществляется на паритетных началах с компанией-спонсором, с учётом поддержки которой формировался бюджет клуба на текущий сезон. Как отмечают в министерстве спорта Самарской области, регион обязательства по финансированию клуба в 2018 году выполнил в полном объеме. Учитывая сложившуюся ситуацию, губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым было дано поручение минспорту проработать вопрос оказания клубу помощи в погашении задолженностей.

До конца года «НОВЕ» будут выделены дополнительные средства из областного бюджета. В настоящее время идет подготовка документации на получение клубом бюджетных субсидий. После необходимых согласований и завершения ряда обязательных процедур средства будут перечислены в клуб.

В чемпионате российской Суперлиги «НОВА» после 5 матчей занимает 7 место, передает пресс-служба облправительства.
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