Волейбольная «НОВА» получит дополнительную поддержку из регионального бюджета

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Финансирование волейбольного клуба «НОВА» осуществляется на паритетных началах с компанией-спонсором, с учётом поддержки которой формировался бюджет клуба на текущий сезон. Как отмечают в министерстве спорта Самарской области, регион обязательства по финансированию клуба в 2018 году выполнил в полном объеме. Учитывая сложившуюся ситуацию, губернатором Самарской областибыло дано поручение минспорту проработать вопрос оказания клубу помощи в погашении задолженностей.До конца года «НОВЕ» будут выделены дополнительные средства из областного бюджета. В настоящее время идет подготовка документации на получение клубом бюджетных субсидий. После необходимых согласований и завершения ряда обязательных процедур средства будут перечислены в клуб.В чемпионате российской Суперлиги «НОВА» после 5 матчей занимает 7 место, передает пресс-служба облправительства.