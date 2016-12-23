Волейбольная «НОВА» будет проводить домашние матчи в Самаре
23 декабря 2016 10:18
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В следующем году новокуйбышевская волейбольная «НОВА, выступающая в суперлиге, будет проводить домашние матчи в Самаре. Такое решение принято с целью развития клуба и популяризации волейбола в регионе. В спорткомплексе «МТЛ Арена» 8 января «НОВА» примет «Югру-Самотлор» из Нижневартовска. Вход на игру будет бесплатный.
С инициативой проведения «НОВОЙ» домашних матчей в Самаре выступило ПАО «НОВАТЭК», финансирующее клуб на паритетных началах с Правительством Самарской области. Планируется, что организация игр чемпионата российской суперлиги в столице региона привлечет к команде дополнительный зрительский интерес, будет способствовать развитию клуба и всего волейбола в Самарской области.
В Самаре первый матч «НОВЫ», занимающей в текущем чемпионате российской суперлиги 9-ое место, состоится 8 января в спорткомплексе «МТЛ Арена». «Мы рассматривали несколько площадок, но именно «МТЛ Арена» на сегодняшний день оказалась оптимальным вариантом. Сейчас ведем активную подготовку, чтобы 8 января состоялся не просто матч, а настоящий праздник для жителей города. Вход на игру будет свободный, и мы ждем всех самарцев 8 января в «МТЛ Арене». Отмечу, что и новокуйбышевские любители волейбола не останутся без нашего внимания – для них мы организуем бесплатный автобус», - рассказал исполнительный директор ВК «НОВА» Станислав Трофименко.
По словам Станислава Трофименко, вопрос полного переезда «НОВЫ» из Новокуйбышевска находится в стадии проработки, сообщает пресс-служба облправительства.
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