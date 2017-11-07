Я нашел ошибку
Главные новости: 
КПРФ будет принимать участие в выборах президента России, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.
Геннадий Зюганов заявил, что все партийные организации выдвинули его в качестве кандидата в президенты
В Москве начинает работу выставка «С парада – на фронт», рассказывающая о военных парадах 1941 года
В круг задач входит предварительное рассмотрение предложений, проектов постановлений, участие в их подготовке и обеспечение их исполнения, выработка системных мер, направленных на обеспечение высоких темпов устойчивого экономического развития Самарской об
Виктор Кудряшов назначен временно исполняющим обязанности первого заместителя председателя Правительства Самарской области
В нем принимали участие около 2000 спортсменов из различных регионов страны.
Самарские спортсмены завоевали медали первенство России по спортивному ориентированию
И закрепились на третьем месте сильнейшей лиги Европы.
Волейболисты «Новы» одержали пятую победу подряд в чемпионате российской Суперлиги
В турнире приняли участие 102 спортсмена из 20 регионов страны.
Самарские дзюдоисты выиграли всероссийские соревнования в Ижевске
По площади Куйбышева прошли 92 парадных расчета из Самарской области, регионов Приволжского федерального округа и впервые из Санкт - Петербурга.
На Параде Памяти в Самаре подвели итоги конкурса парадных расчетов
Установлено, что в торговом павильоне «Продукты» на пр. Карла Маркса, а также в помещении бара на пр. Металлургов находятся терминалы, с помощью которых посетителям предоставлялась возможность принятия участия в азартных онлайн - играх.
В Самаре закрыли два незаконных игорных заведения
сегодня  Вторник, 7 ноября, 22:22
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/11:
USD 58.43
0.34
EUR 68.08
0.4
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Волейболисты «Новы» одержали пятую победу подряд в чемпионате российской Суперлиги

7 ноября 2017 21:10
89
И закрепились на третьем месте сильнейшей лиги Европы.
Волейболисты «Новы» одержали пятую победу подряд в российском чемпионате Суперлиги и закрепились на третьем месте сильнейшей лиги Европы.

На этот раз команда Константина Брянского в красивой борьбе переиграла клуб из Сургута «Газпром-Югра». Для определения победителя волейболистам пришлось сыграть все пять партий. В последнем, укороченном сете «Нова» не дала сопернику ни малейшего шанса на успех, выиграв партию за явным преимуществом - 15:3.

Следующую игру наша команда проведет в «МТЛ Арене» 11 ноября. В Самару приедет одна из самых титулованных команд мира – казанский «Зенит», сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
3 ноября 2017  09:10
Свыше 500 поездов дальнего следования планируется назначить для бесплатной перевозки болельщиков ЧМ-2018 Это почти в 2 раза больше, чем во время проведения Кубка конфедераций-2017.
Свыше 500 поездов дальнего следования планируется назначить для бесплатной перевозки болельщиков ЧМ-2018
Это почти в 2 раза больше, чем во время проведения Кубка конфедераций-2017. ЧМ-2018
197
2 ноября 2017  16:55
Итоги конкурса будут подведены 15 ноября 2017 года.
Любой самарец, которому уже исполнилось 18 лет, может принять участие в конкурсе «Я – Суперболельщик!»
Итоги конкурса будут подведены 15 ноября 2017 года. ЧМ-2018
269
31 октября 2017  15:48
За ходом работ сегодня следил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он осмотрел площадку строительства и детально ознакомился с технической стороной процесса.
Началось раскружаливание стадиона «Самара Арена»
За ходом работ сегодня следил врио губернатора Самарской области  Дмитрий Азаров.  Он осмотрел площадку строительства и детально ознакомился с... ЧМ-2018
757
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6574
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7149
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7005
Весь список
Спорт в регионе
7 ноября 2017  21:11
В нем принимали участие около 2000 спортсменов из различных регионов страны.
Самарские спортсмены завоевали медали первенство России по спортивному ориентированию
В нем принимали участие около 2000 спортсменов из различных регионов страны.  Спорт в регионе
83
7 ноября 2017  21:10
И закрепились на третьем месте сильнейшей лиги Европы.
Волейболисты «Новы» одержали пятую победу подряд в чемпионате российской Суперлиги
 И закрепились на третьем месте сильнейшей лиги Европы.   Спорт в регионе
89
7 ноября 2017  21:04
В турнире приняли участие 102 спортсмена из 20 регионов страны.
Самарские дзюдоисты выиграли всероссийские соревнования в Ижевске
В турнире приняли участие 102 спортсмена из 20 регионов страны.   Спорт в регионе
87
4 ноября 2017  17:18
Следующий матч состоится уже в среду,
В Курске "Крылья Советов" обыграли местный "Авангард"- 4:2
Следующий матч состоится уже в среду, "Крылья Советов" в гостях сыграют с "Томью".   Спорт в регионе
341
4 ноября 2017  10:17
Баскетболисты «Самары» в матче Суперлиги разгромили «Рязань» Наша команда занимает в таблице Суперлиги второе место.
Баскетболисты «Самары» в матче Суперлиги разгромили «Рязань»
Наша команда занимает в таблице Суперлиги второе место. Спорт в регионе
565
3 ноября 2017  21:27
В соревнованиях примут участие более 250 спортсменок из 10 городов.
В Самаре состоится первенство ПФО по синхронному плаванию
В соревнованиях примут участие более 250 спортсменок из 10 городов.   Спорт в регионе
730
2 ноября 2017  18:38
В турнире принимали участие 16 команд.
"Академия Коноплева" стала серебряным призером Кубка РФС по футболу
В турнире принимали участие 16 команд.  Спорт в регионе
236
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
3824
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1494
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8370
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2274
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
8776
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2676
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1058
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1612
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1492
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1261
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2890
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2709
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет финал областного фестиваля команд эрудитов «Интеллект-63»
В Самаре сегодня пройдет Парад Памяти
На площади Куйбышева в Самаре пройдет репетиция Парада Памяти
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре сегодня пройдет Парад Памяти

480

В Сызрани с бетонной платформы на железнодорожные пути упала Калина

424

Путин решил поручить Росгвардии охрану губернаторов

400
за неделю

Путин ответил на реплику экс-главы Самарской области Меркушкина

6453

В Самаре по решению суда Екатерину Пузикову отпустили на свободу

2621

Какое будущее пророчат новому врио главы Самары Владимиру Василенко

2287
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда