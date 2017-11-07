Волейболисты «Новы» одержали пятую победу подряд в чемпионате российской Суперлиги

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На этот раз команда Константина Брянского в красивой борьбе переиграла клуб из Сургута «Газпром-Югра». Для определения победителя волейболистам пришлось сыграть все пять партий. В последнем, укороченном сете «Нова» не дала сопернику ни малейшего шанса на успех, выиграв партию за явным преимуществом - 15:3.Следующую игру наша команда проведет в «МТЛ Арене» 11 ноября. В Самару приедет одна из самых титулованных команд мира – казанский «Зенит», сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.