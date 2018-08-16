Военные делегации из 13 государств прибыли в Самару на 50-й чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих
16 августа 2018 17:18
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Соревнования пройдут с 17 по 23 августа в бассейне Центрального спортивного клуба армии по адресу г. Самара, Волжский проспект, д.10. В них примут участие около 200 атлетов. В составе сборной Вооруженных сил Российской Федерации выступят 17 спортсменов - 10 мужчин и 7 женщин.
Возглавит российскую мужскую сборную бронзовый призёр Олимпийский игр 2016 года, чемпион мира CISM-2017 младший сержант Антон Чупков, также в составе выступят серебряный призер Олимпийских игр старший лейтенант Евгений Лагунов, трехкратный победитель VI Всемирных военных игр-2015 лейтенант Олег Костин, бронзовый призер XXIX летней Универсиады в Тайбэе (2017) младший сержант Роман Ларин, четырёхкратный чемпион первых Европейских игр в Баку рядовой Даниил Пахомов, чемпион мира CISM (2017) прапорщик Вячеслав Прудников, призер чемпионатов Мира и Европы, призер VI летних Всемирных игр CISM прапорщик Сергей Большаков, двукратный серебряный призер Всемирных военных игр (2015) прапорщик Евгений Куликов, бронзовый призер командной эстафеты чемпионата мира CISM (2017) рядовой Петр Жихарев, сержант Дмитрий Горбунов.
В женской части сборной на чемпионате мира CISM выступит трехкратная победительница Всемирных военных игр (2015), чемпион мира CISM (2017) сержант Светлана Чимрова, двукратная чемпионка Всемирных военных игр (2015) прапорщик Александра Папуша, двукратная чемпионка Всемирных военных чемпионка мира CISM (2017) рядовой Мария Темникова, бронзовый призер чемпионата мира (2013) младший сержант Дарья Устинова, победитель 6-х летних всемирных игр среди военнослужащих прапорщик Виктория Андреева, чемпионка Всемирных военных игр (2015), серебряный призер Всемирных военных игр 2015 года прапорщик Анастасия Лязева, призер чемпионатов России прапорщик Анастасия Гуженкова.
За четыре соревновательных дня будут разыграны 59 комплектов наград.
Торжественное открытие соревнований состоится завтра, 17 августа, в 12.00 ч. в амфитеатре площади Славы. В нем помимо команд примут участие официальные представители CISM, руководители Министерства обороны РФ и правительства Самарской области, олимпийские чемпионы.
На торжественном открытии для участников чемпионата, жителей и гостей города подготовлено авиашоу с пролетом парадной колонны вертолетов с флагами на легендарных отечественных вертолетах Ми-2. В составе пилотажной группы выступают признанные лидеры мирового вертолетного спорта - Абсолютный чемпион Мира и Абсолютный чемпион Всемирных воздушных игр Виктор Коротаев, а также летчик - инструктор Аэроклуба Виктор Дегтярь. Оба летчика - неоднократные чемпионы мира, Советского Союза и Российской Федерации. Далее спланировано десантирование парашютистов ЦСКА. Также в программе открытия - выступление ансамбля «Волжские казаки», команды по фитнесс-аэробике «Лада-Фристайл» - неоднократного победителя и призера первенства Мира, Европы и России.
Центральный спортивный клуб армии приглашает жителей и гостей города в качестве зрителей принять участие в празднике армейского спорта, посвященного открытию юбилейного чемпионата мира CISM, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).
Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)
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