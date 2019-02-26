Вниманию болельщиков "Крыльев Советов", собирающихся на матч с "Локомотивом"

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На матч 18-го тура РПЛ "Локомотив" – "Крылья Советов", который состоится в Москве на стадионе "РЖД Арена" в субботу, 2 марта, и начнется в 17:30 (время самарское), вход на гостевую трибуну будет платным. Стоимость билета – 400 рублей.Продажа билетов будет осуществляться в гостевой кассе за два часа до начала матча. Пройти к ней можно со второй входной зоны восточной трибуны.По всем вопросам, касающимся прохода болельщиков нашей команды на стадион, проноса на гостевой сектор баннеров, флагов и других средств поддержки, обращайтесь к специалисту по работе с болельщиками ПФК "Крылья Советов" Евгению Уймину: +7 (987) 435-75-14, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"