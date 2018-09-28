Вниманию болельщиков, собирающихся в Казань на матч "Крылья Советов" - "Рубин"

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В понедельник, 1 октября в рамках 9-го тура РПЛ "Крылья Советов" на выезде сыграют с "Рубином". Матч состоится на "Казань Арене" и начнется в 20:30 по самарскому времени (19:30 по местному).Вход на гостевой сектор для болельщиков самарского клуба будет платным и составит 100 рублей. Билеты можно будет приобрести в гостевой кассе "Казань Арены" за два часа до начала матча (к гостевым кассам можно выйти через подземный переход со стороны ул.Ямашева). Вход на стадион со средствами поддержки (баннерами) будет прекращен через 10 минут после начала матча.По всем вопросам, касающимся прохода болельщиков нашей команды на стадион, проноса на гостевой сектор баннеров, флагов и других средств поддержки, обращайтесь к специалисту по работе с болельщиками ПФК "Крылья Советов" Евгению Уймину: +7 (987) 435-75-14, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"