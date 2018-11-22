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Вниманию болельщиков, собирающихся на матч "Спартак" - "Крылья Советов", который состоится в Москве
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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Вниманию болельщиков, собирающихся на матч "Спартак" - "Крылья Советов", который состоится в Москве

22 ноября 2018 14:22
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Вход на гостевую трибуну (сектор D 124) будет платным.
На матч 15-го тура РПЛ "Спартак" - "Крылья Советов", который состоится в Москве на стадионе "Открытие Арена" в воскресенье, 25 ноября, и начнется в 15:00 (время самарское) вход на гостевую трибуну (сектор D 124) будет платным.

Стоимость билета - 500 рублей.

Продажа билетов в гостевой кассе за два часа до начала матча, проход к ней со стороны южного вестибюля.

По всем вопросам, касающимся прохода болельщиков нашей команды на стадион, проноса на гостевой сектор баннеров, флагов и других средств поддержки, обращайтесь к специалисту по работе с болельщиками ПФК "Крылья Советов" Евгению Уймину: +7 (987) 435-75-14, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото:  ФК "КС" 
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